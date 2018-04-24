В Донбассе умер старший офицер командования украинских ВМС

Старший офицер командования Военно-морских сил ВС Украины подполковник Дмитрий Щепцов скончался в районе выполнения операции в Донбассе, передаёт "Интерфакс-Украина".

Известно, что Щепцов умер после тяжёлой болезни.

— Настоящий патриот Украины, Дмитрий Владимирович на своём примере ещё в начале 2014 года во время событий в Крыму и неоднократно выполняя задачи в зоне АТО показал, что такое верность и преданность своей родине, — говорится в заявлении ВМС Украины в "Фейсбуке".

Напомним, с момента начала вооружённого конфликта в восточной части Украины погибло более 10 тысяч человек, среди которых и 2383 украинских военнослужащих. Такие данные озвучила депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко.