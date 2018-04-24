ГИБДД предлагает разыгрывать автомобильные номера на аукционах

Также планируется встраивать в регистрационные знаки электронные чипы, чтобы улучшить работу фото- и видеофиксаторов.

В госавтоинспеции решили разыгрывать автомобильные госномера на аукционе, "чтобы исключить какие-либо коррупционные моменты". О планируемых изменениях рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

— Владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится. Необходимое сочетание символов будет разыгрываться на аукционе, — пояснил он в интервью "Коммерсанту".

Кроме того, по словам Черникова, сотрудники госавтоинспекции рассматривают возможность чипировать регистрационные знаки для того, чтобы камеры могли фиксировать нарушителей даже со скрытыми госномерами.

Проблему автомобилей, которые находятся в залоге у банков, также предложено решить при помощи электронного ПТС, в который будет внесена данная информация. Черников также сообщил о планах ввести ограничение на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге.

Ранее сообщалось, что ГИБДД предлагает объединить практические составляющие экзамена для получения водительского удостоверения — "площадку" и "город".