Израиль нанесёт ответный удар, если Сирия использует ЗРК С-300

Несмотря на то, что вопрос о поставках российских ЗРК С-300 в Сирию ещё не решён, Израиль уже комментирует и угрожает в случае применения зенитно-ракетных систем Дамаском. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу "Уай-нет".

— Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передаёт Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них, — заявляет министр обороны. — Если кто-то будет стрелять по нам, мы ответим, независимо от того, присутствуют ли там С-300, С-700 или что-то ещё.

Израильский министр добавил, что его страна не ищет напряжённости в отношениях с Москвой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова рассмотреть все необходимые меры для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки С-300. Однако этот вопрос ещё не решён.