Аксёнов посоветовал крымчанам не ездить на Украину через границу с Крымом

По мнению главы полуострова, выезжающим в Незалежную с российским паспортом стоит ожидать "чего угодно".

Поездки крымчан на Украину через границу с полуостровом опасны и чреваты проблемами из-за беззаконных действий украинских властей. Об этом во вторник заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

— Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить на Украину, тем более через эту границу. Законов там нет, это контрпродуктивно. Пиратское государство, сделать могут вам что угодно, особенно тем, кто приезжает с российским паспортом, — сказал Аксёнов в комментарии журналистам в Симферополе.

При этом он уточнил, что в случае крайней необходимости лучше въезжать на территорию Украины через пропускные пункты на материковой части России.

Ранее стало известно, что в Незалежной задержали якобы доверенное лицо президента России Владимира Путина. По словам главы Крыма, в ответ на это власти региона уже готовят ответные меры.