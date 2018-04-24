Эксперты усомнились в пользе объединения "площадки" и "города" на экзамене

Как предполагают специалисты, принципиальной разницы между тем, сдавать дисциплины вместе или каждую отдельно, нет.

ГИБДД предлагает объединить практические составляющие экзамена для получения водительского удостоверения — "площадку" и "город". Однако автоэксперты не уверены в том, что данная мера принесёт пользу.

Председатель Союза автошкол столицы Александр Ачкасов выразил несогласие с мнением главы ГИБДД. Как он сообщил "360", 8% тех, кто сдаёт с первого раза — это вполне приличный результат.

— Результат показывает, что мы на правильном пути, а образовательный процесс идёт. Как мы оцениваем автошколы: если учащиеся с первого-третьего раза все сдают, то школа — нормальная, — отметил он.

Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что нужно выделить большее количество часов для практических занятий. Он отметил, что за практикой нужен пристальный контроль. Он также уверен, что все элементы площадки вроде гаража, змейки и параллельной парковки можно сдать фактически случайно. Однако он призвал больше времени уделять езде по городу в реальных условиях.

— В действительности это ни на что не повлияет. Ну какая вам разница, будете вы сдавать площадку как отдельный экзамен или вместе с городом? Те же яйца, только сбоку. Я сомневаюсь, что это объединение изменит хоть что-то, кроме количества бумаг в ГИБДД, — полагает координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.