Звезда "Тайн Смолвиля" пыталась завербовать Эмму Уотсон в секс-рабство

Предложения присоединиться к организации NXIVM актриса публиковала на странице Уотсон в "Твиттере".

Ранее арестованная по подозрению в организации сексуальной торговли звезда сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк пыталась завербовать в движение NXIVM и британскую актрису Эмму Уотсон. Об этом сообщает Business Insider.

— Я участвую в уникальном женском движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать, — неоднократно обращалась Мэк к Уотсон в "Твиттере".

.@EmWatson I participate in a unique human development & women's movement I'd love to tell you about. As a fellow actress I can relate so... — Allison Mack (@allisonmack) 19 февраля 2016 г.

При этом известно, что с таким обращением артистка беспокоила и других знаменитостей, в числе прочих и поп-певица Келли Кларксон.

Напомним, 21 апреля актрису Эллисон Мэк арестовали по подозрению в организации секс-торговли, участии в создании преступного сообщества с целью принуждения к занятию проституцией.

Предполагается, что в 2015 году звезда оказалась вовлечена в тайное сообщество, которым руководил глава компании NXIVM DOS. Актриса вербовала жертв в секту, после чего их использовали как сексуальных рабынь.