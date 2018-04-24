Звезда "Тайн Смолвиля" пыталась завербовать Эмму Уотсон в секс-рабство

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Звезда "Тайн Смолвиля" пыталась завербовать Эмму Уотсон в секс-рабство

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Предложения присоединиться к организации NXIVM актриса публиковала на странице Уотсон в "Твиттере".

Ранее арестованная по подозрению в организации сексуальной торговли звезда сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк пыталась завербовать в движение NXIVM и британскую актрису Эмму Уотсон. Об этом сообщает Business Insider.

— Я участвую в уникальном женском движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать, — неоднократно обращалась Мэк к Уотсон в "Твиттере".

При этом известно, что с таким обращением артистка беспокоила и других знаменитостей, в числе прочих и поп-певица Келли Кларксон.

Напомним, 21 апреля актрису Эллисон Мэк арестовали по подозрению в организации секс-торговли, участии в создании преступного сообщества с целью принуждения к занятию проституцией.

Предполагается, что в 2015 году звезда оказалась вовлечена в тайное сообщество, которым руководил глава компании NXIVM DOS. Актриса вербовала жертв в секту, после чего их использовали как сексуальных рабынь.

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