"В унитазе топили". Воспитанник приюта на Ставрополье пожаловался на истязания

Ребёнок рассказал, что педагоги привязывают его к стулу, избивают ногами и пичкают лекарствами.

Следователи выехали в детский приют "Солнышко" в Ставропольском крае, восьмилетний воспитанник которого рассказал об избиениях и пытках. Как пояснила пресс-служба СК РФ, скандал разгорелся вокруг интерната в посёлке Темижбекский.

Основанием для экстренных мер стали опубликованные в Сети кадры, на которых ребёнок жалуется, что воспитатели привязывают к стулу, бьют ногами и заставляют пить лекарства, после которых он спит три дня.

— Андрей меня ногами избивал... Они завязывали руки и меня в унитазе топили вниз головой. Брали и стулом били по голове. По губам била и ногой вот сюда (в висок. — Прим. ред.), — рассказывает мальчик.

В ведомстве отметили, что по результатам тщательной проверки будет принято процессуальное решение.