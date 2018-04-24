"Внутри что-то перемкнуло". Студентка рассказала, зачем топила щенков в кипятке

Родители девушки утверждают, что их дочь перенервничала, потому что ранее никогда не топила новорождённых щенков.

Жительница Нижневартовска, которую обвинят в жестоком убийстве двух новорождённых щенков, рассказала подробности инцидента. По словам 17-летней девушки Галины, утопить животных ей сказала мама. Но так как студентка никогда этого не делала, у неё "внутри что-то перемкнуло", из-за чего утопление щенков превратилось в жестокую расправу.

— Утром наша собака родила щенка, а когда я пришла домой с учёбы, оказалось, что она родила ещё двоих. В этот момент я была дома одна и позвонила маме, она сказала избавиться от щенков. У нас собака ощенилась уже в десятый раз, всегда это происходило при родителях и они топили их. А тут я одна. Я попыталась утопить их в кипятке, но они громко пищали, собака начала ломиться к ним, я очень испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике кинула их за окно, — рассказала порталу nv86.ru студентка.

По словам девочки, одного щенка семья всё же оставила в живых, чтобы у собаки не началась депрессия. Они планирует его отдать друзьям. Как пояснила семья студентки, они могли бы стерилизовать собаку, чтобы подобного случая не произошло, но ранее ветеринары якобы выступили против операции, потому что их собака стара.

— Вообще Галя добрая девочка и очень любит животных. Мы из-за неё и завели собаку. Просто перенервничала очень, к тому же сейчас у неё сессия — стресс, — заявила мать Гали, добавив, что сейчас дочь сильно переживает, что эта история станет известна в её учебном заведении и у неё начнутся проблемы.

В то же время соседи семьи Гали жалуются, что за собакой в доме никто не следит, идёт выгул без поводка и намордника.

Как ранее сообщал Лайф, жителей Нижневартовска возмутил инцидент с жестокой расправой над двумя щенками. Несовершеннолетняя девушка сначала пыталась утопить их в кипятке, а затем выбросила их с балкона. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.