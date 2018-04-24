На предрассветном небе. Москвичи увидят мини-парад планет 3 мая

Перед рассветом 3 мая москвичи смогут понаблюдать за мини-парадом планет. Как сообщают в столичном планетарии, на небе в ряд выстроятся Марс, Юпитер и Сатурн, Луна и ещё две самые яркие звезды Девы и Скорпиона.

— 3 мая с 03:00 мск и до восхода Солнца около 04:44 мск практически в одну линию над южным горизонтом выстроятся планеты Марс, Юпитер и Сатурн, а также Луна, самая яркая звезда в созвездии Девы Спика и самая яркая звезда созвездия Скорпиона — Антарес, которая будет находиться немного ближе к горизонту, — говорится в сообщении планетария.

Отмечается, что 3 мая будет именно мини-парад, так как по одну сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только три планеты.