Состояние госпитализированного Джорджа Буша — старшего улучшилось

93-летний экс-президент США Джордж Буш — старший, госпитализированный с сепсисом, поправляется, но по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи Джима Макграта.
Отмечается, что Буш-старший не только пришёл в сознание, но и может говорить.
George Bush Is Hospitalized One Day After Wife’s Funeral https://t.co/copaJnENuJ #PresidentBush #GeorgeBushSr #GeorgeHWBush #hospitalized #BarbaraBush— Speak out! (@Anna_ohlala) 24 апреля 2018 г.
Напомним, Джордж Буш-старший был госпитализирован в больницу Хьюстона из-за инфекции крови. Известно, что здоровье экс-президента США ухудшилось после смерти его супруги Барбары 18 апреля (17 апреля по времени Вашингтона).
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