Состояние госпитализированного Джорджа Буша — старшего улучшилось

93-летний экс-президент США Джордж Буш — старший, госпитализированный с сепсисом, поправляется, но по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи Джима Макграта.

Отмечается, что Буш-старший не только пришёл в сознание, но и может говорить.

Напомним, Джордж Буш-старший был госпитализирован в больницу Хьюстона из-за инфекции крови. Известно, что здоровье экс-президента США ухудшилось после смерти его супруги Барбары 18 апреля (17 апреля по времени Вашингтона).