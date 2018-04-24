Врезавшемуся в толпу пешеходов в Торонто предъявили обвинения в убийстве

Водителю, который совершил наезд на пешеходов в Торонто, предъявили обвинения в убийстве и попытке убийства, сообщает Associated Press. Согласно предварительной информации, 25-летнему молодому человеку предъявили 10 обвинений в убийстве первой степени и 13 обвинений в попытке убийства.

Ранее Лайф сообщал, что фургон врезался в толпу людей на Янг-стрит в Торонто. В результате погибло 10 человек, 15 пострадали. Полиция города нашла и задержала водителя фургона. По данным полиции, он совершил наезд намеренно, однако о теракте пока не заявляют.