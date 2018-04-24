В Киеве тормозной диск пробил пол трамвая и сломал ногу 80-летней пассажирке

Отмечается, что пострадавшую пенсионерку экстренно доставили в ближайшую больницу.

В Киеве металлический обломок тормозного диска пробил пол в трамвае и переломал ногу 80-летней пассажирке в двух местах. О произошедшем сообщает отдел коммуникации полиции украинской столицы.

Инцидент произошел в районе 11:00 у станции метрополитена "Лесная", когда транспортное средство, в котором находилось 50 пассажиров, начало движение. Водитель трамвая рассказала, что проехала около 20 метров, когда вдруг почувствовала сильный толчок. После этого женщина остановилась и заметила раненую пенсионерку.

— Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сидении, — уточнил представитель полиции.

Пострадавшую пенсионерку экстренно доставили в ближайшую больницу. По словам врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени. Медики оставили её в больнице.