Простились 35 человек. Бывшего гитариста "Сектора газа" похоронили в Воронеже

Бывшего бас-гитариста рок-группы "Сектор газа" Сергея Тупикина, которого не стало на 54-м году жизни, похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа.
— Похоронили на Юго-Западном кладбище, третья очередь — "Дубки", — приводит слова поклонника творчества группы РИА "Новости".
Отмечается, что в общей сложности на церемонии прощания присутствовало 35 человек.
Сергей Тупикин играл в "Секторе газа" с 1988 по 1993 год. Сначала он был соло-гитаристом, а затем уже стал басистом. В 2011 году стало известно о жестоком избиении музыканта, после которого он стал инвалидом.
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