В Уфе арестован глава ячейки "Свидетелей Иеговы"

Как установили следователи, мужчина хранил и распространил запрещённую религиозную литературу.

31-летний житель Уфы арестован по обвинению в организации религиозной деятельности "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

По данным следствия, с октября по ноябрь 2017 года арестованный организовал в Уфе ячейку религиозного объединения "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России". При обысках в его доме была найдена запрещённая религиозная литература.

Против арестованного было возбуждено уголовное дело по статье об организация деятельности экстремистской организации. Расследование продолжается.

Напомним, в 2017 году религиозную организацию "Свидетели Иеговы" признали экстремистской и запретили.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.