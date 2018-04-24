"Это устрашение русскоязычных". МИД призвал Ригу освободить омбудсмена Гапоненко

В ведомстве отметили, что будут "внимательно отслеживать, как просвещённая общественность Европы отреагирует на незаконное задержание" активиста.

Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника, члена Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Об этом заявил глава Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов.

Дипломат подчеркнул, что действия латвийских властей нарушают международное право и "демонстрируют глубокую пропасть между заявлениями о верности демократическим ценностям и методами реальной политики".

— Арест Гапоненко — это показательная акция устрашения всех русскоязычных жителей Латвии, особенно тех, кто выступает в защиту русскоязычного образования в стране мирными способами, — заявил Мальгинов.

По словам дипломата, Россия считает арест Гапоненко "попыткой ликвидации свободы слова, мнений и распространения информации". Он подчеркнул, что Москва требует немедленного освобождения правозащитника и будет "внимательно отслеживать, как просвещённая общественность Европы отреагирует на незаконное задержание".

Ранее сообщалось, что задержанный полицией Латвии активист Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко объявил голодовку в знак протеста против произвола властей страны.