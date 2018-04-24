"Особые отношения". Трамп не побрезговал смахнуть перхоть с плеча Макрона

Ранее глава Франции прибыл в Соединённые Штаты с государственным визитом, приуроченным к 250-летию отношений между странами.

Президент США Дональд Трамп рассказал об особых отношениях с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава Соединённых Штатов даже отметил, что смахнул "кусочек перхоти" с плеча французского лидера. Об этом сообщает Life Shot.

— У нас действительно особые отношения… Я даже смахну сейчас кусочек перхоти, — заявил Трамп. И сделал то, что обещал.

Ранее Лайф сообщал, что американский президент расцеловал французского лидера. Во время приветственной церемонии глава США нашёл повод несколько раз обнять президента Макрона и расцеловать его в обе щеки.

Макрон прибыл с государственным визитом в Соединённые Штаты. Поездка приурочена к 250-летию отношений между государствами.