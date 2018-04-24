Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома сказал журналистам после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

— У нас будет встреча с Ким Чен Ыном очень скоро, нам говорили напрямую, что они хотят провести встречу как можно скорее, — заявил Трамп.

В американских СМИ считают, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии, Монголии или же в зоне между КНДР и Южной Кореей.