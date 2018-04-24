Трамп похвалил Ким Чен Ына за честность и открытость

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится "очень скоро". Об этом он заявил во время беседы с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом.

— У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее, и это хороший сигнал для всего мира, — считает Дональд Трамп.

Говоря о своем визави, политик похвалил его за открытость.

— Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, очень честен, — добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдёт "в предстоящие недели" и рассматриваются "пять мест", где она состоится.