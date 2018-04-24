Воспитанники и персонал детского сада в Петербурге заразились кишечной инфекцией

Четверо детей были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, один из них до сих пор находится в больнице.

Воспитанники и персонал детского сада № 46, расположенного в посёлке Шушары на юге Петербурга, заразились кишечной инфекцией, среди них 17 детей. По данным городского управления Роспотребнадзора, четверо детсадовцев попали в больницу.

В ведомстве уточнили, что всего с 12 апреля в дошкольном учреждении выявлено 20 случаев заражения, 15 из которых протекали бессимптомно. Таким образом, среди заболевших 17 воспитанников и три сотрудника детсада. Четверо заболевших детей были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, один из них до сих пор находится в больнице.

По данным Роспотребнадзора, в 17 случаях выявлен сальмонеллёз. В детском саду была проведена дезинфекция. Отметим, что всего в учреждении порядка 540 воспитанников.