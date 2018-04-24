Глава "Бахетле" попросила Минниханова запретить продажу тортов в соцсетях

По словам руководителя сети магазинов домашней еды, самозанятые кондитеры не соблюдают санитарных норм и забирают клиентов у легальных производителей.

Генеральный директор продуктовой сети "Бахетле" Муслима Латыпова выступила с требованием запретить продажу готовой домашней еды, а в особенности выпечки и тортов через социальные сети. Данное обращение она адресовала главе Татарстана Рустаму Минниханову во время своего выступления на заседании совета по предпринимательству.

— Один пирог приготовили, потом входят в кураж, это кайф, деньги. Из "Бахетле" переманивают специалистов, потому что налоги платить не надо, в социальные фонды отчислять не надо. У нас, добросовестных производителей, которые платят все налоги, этот нелегальный бизнес забирает объёмы. Вы сказали, Рустам Нургалиевич, кто же будет бюджет пополнять? Где через соцсети реализуется такая продукция, там есть резерв для пополнения бюджета, — заявила Латыпова.

Кроме того, глава "Бахетле" отметила, что её недобросовестные конкуренты, помимо всего перечисленного, не соблюдают норм санитарного контроля.

Глава Татарстана в ответ на это требование согласился, что соблюдение санитарных норм является важным аспектом деятельности самозанятых кондитеров. Но надо подумать, как их сделать полезными для общества. Например, рассмотреть возможность создания государственных технопарков.

— Если вы делаете самогон и угощаете своих соседей, то никаких проблем. Если вы будете продавать, уже у вас будут проблемы, — подытожил Минниханов.