На майские праздники москвичи смогут бесплатно парковать машины

В Москве в течение майских праздников водители смогут оставлять свои машины на любой территории, включённой в зону городского парковочного пространства, бесплатно. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

— 29–30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной, — сказал чиновник на заседании президиума городского правительства.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с празднованием Дня труда россиянам на этой неделе придётся работать шесть дней вместо пяти, после чего наступят четырёхдневные выходные.