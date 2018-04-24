На майские праздники москвичи смогут бесплатно парковать машины

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На майские праздники москвичи смогут бесплатно парковать машины

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Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

В Москве в течение майских праздников водители смогут оставлять свои машины на любой территории, включённой в зону городского парковочного пространства, бесплатно. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

— 29–30 апреля, 1, 2 и 9 мая парковка в Москве будет бесплатной, — сказал чиновник на заседании президиума городского правительства.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с празднованием Дня труда россиянам на этой неделе придётся работать шесть дней вместо пяти, после чего наступят четырёхдневные выходные.

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