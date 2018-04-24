Стало известно, как в Москве отметят День Победы

Так, праздничные мероприятия начнутся в 10:00 в центре столицы, а салют вечером будут запускать на 33 площадках.

В Москве 9 Мая праздничный салют запустят на 33 площадках. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский во время заседания президиума в мэрии Москвы.

— Завершит вечер 9 Мая праздничный салют, который пройдёт на 33 площадках. Это станет завершающей кульминацией празднования Дня Победы в столице, — отметил он.

По его словам, в столице подготовили обширную развлекательную программу, которая рассчитана на 10 млн человек.

За несколько суток до Дня Победы, 6 мая, на Поклонной горе проведут большой парад столичного кадетского движения, а 9 Мая главные события развернутся на Красной площади. Парад Победы стартует в 10:00. В нём будут участвовать 12,5 тыс. военных и 120 единиц военной техники.

— После завершения Парада Победы центральным общественным событием станет шествие Бессмертного полка, ожидается участие 700 тысяч человек. На экранах можно будет посмотреть трансляцию Парада Победы, — сказал Кибовский.

Кроме того, в День Победы откроют все учреждения культуры — 100 тысяч культурных центров и 150 библиотек подготовили обширную программу. Кибовский подчеркнул, что военные музеи также будут работать. Кроме того, на городских бульварах развернут четыре выставки под открытым небом. Все они будут посвящены Великой Отечественной войне.