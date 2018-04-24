Владимир Путин назначил нового посла России в Марокко

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Владимир Путин назначил нового посла России в Марокко

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/ Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Марокко Валерьяна Шуваева. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко, — говорится в документе.

Ранее дипмиссию в этой стране возглавлял Валерий Воробьёв.

Добавим, Шуваев с 2004 по 2008 год занимал пост посла России в Ливии, а в 2008–2012 годах — в Ираке.

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