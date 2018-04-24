В Совете Европы пригрозили России мерами из-за невыплаты взносов

По словам генсека организации, действия против РФ могут быть предприняты к концу следующего года.

Совет Европы (СЕ) может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

— Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода — в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации, — объяснил Ягланд.

При этом генсек организации уточнил, что об этом обязательстве он не раз напоминал министру иностранных дел России Сергею Лавров, однако ответа не последовало.

— Если вы хотите, чтобы я сказал о Российской Федерации, я вот что скажу, что совершенно неприемлемо то, что делает Российская Федерация, что не платит свои взносы в бюджет, — заявил Ягланд.

В начале года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, только когда вернётся к своим полномочиям в Парламентской ассамблее Совета Европы.