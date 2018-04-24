Главы МИД стран ШОС: Удар США и их союзников усиливает страдания народа Сирии

Министры считают, что во избежание дальнейшей эскалации конфликта в САР все стороны должны проявить сдержанность.

Министры иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили глубокую озабоченность в связи с авиаударами США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом говорится в совместном сообщении по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось в Пекине.

В документе говорится, что, по мнению глав МИД, подобные действия трёх постоянных членов Совбеза ООН усиливают страдания народа Сирии.

Министры также призвали все стороны к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации конфликта и высказались за укрепление ключевой роли ООН и Совета Безопасности как главного органа, ответственного за поддержание международного мира, стабильности и безопасности.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Британия выпустили более 100 крылатых ракет по объектам в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против Сирии.