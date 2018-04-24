В Лондоне прогремел пушечный салют в честь новорождённого сына Уильяма и Кейт

В честь мальчика, чьё имя ещё не известно широкой публике, палили из орудий Первой мировой.

Офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии устроили пушечный салют в лондонском Гайд-парке по случаю рождения третьего ребёнка у герцога и герцогини Кембриджских. В честь маленького принца, который стал пятым в очереди на британский престол, был дан 41 залп из артиллерийских орудий времён Первой мировой войны.

The King's Troop Royal Horse Artillery @KingsTroopRHA mark the birth of a second son to Their Royal Highesses the Duke and Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal with Gun Salutes and impressive military precision in Hyde Park pic.twitter.com/4Rt2ZVhLeY — British Army (@BritishArmy) 24 апреля 2018 г.

Кроме того, орудия Почётного артиллерийского полка произвели 62 залпа у лондонского Тауэра — одной из главных достопримечательностей Великобритании.

Напомним, что у королевской четы — Уильяма и его жены Кейт Миддлтон — уже трое детей. Первый малыш появился на свет 22 апреля 2013 года, его назвали Джорджем Александром Луи. Через два года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, а буквально вчера герцогиня Кембриджская родила мальчика.