Неизвестный насильно увёз ребёнка с детской площадки в Сургуте — видео

В Сургуте правоохранители разыскивают очевидцев предполагаемого похищения ребёнка. Представители Следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре сообщили, что неизвестный мужчина насильно увёз девочку с детской площадки.
— По данному факту следственным отделом по городу Сургуту Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовано проведение доследственной проверки, — отмечается в сообщении.
Как сообщается, похищение произошло 23 апреля около 17:00. Девочка пыталась сопротивляться. В итоге её затолкали в машину насильно.
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