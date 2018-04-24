Неизвестный насильно увёз ребёнка с детской площадки в Сургуте — видео

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Неизвестный насильно увёз ребёнка с детской площадки в Сургуте — видео

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Как сообщается, мать оставила девочку, а сама отошла на несколько минут. Где похититель сейчас — неизвестно.

В Сургуте правоохранители разыскивают очевидцев предполагаемого похищения ребёнка. Представители Следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре сообщили, что неизвестный мужчина насильно увёз девочку с детской площадки.

— По данному факту следственным отделом по городу Сургуту Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организовано проведение доследственной проверки, — отмечается в сообщении.

Как сообщается, похищение произошло 23 апреля около 17:00. Девочка пыталась сопротивляться. В итоге её затолкали в машину насильно.

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