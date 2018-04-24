Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма

Коллекционную монету стоимостью 44 гривны (чуть более 100 рублей) введут в оборот в среду, 25 апреля.

Национальный банк Украины выпустит серию коллекционных монет номиналом 5 гривен (около 12 рублей), посвящённую "Автономной республике Крым". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

— Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные факторы и уникальные ландшафты, славится многочисленными достопримечательностями археологии, истории, культуры, архитектуры и градостроительства, — говорится в сообщении.

Тираж монеты составит 44 тысячи штук. На её оборотной стороне будет изображена стилизованная карта Украины с Крымским полуостровом, а также надписи "Автономная Республика Крым" и "Украина". На лицевой — Ханский дворец в Бахчисарае, Аю-Даг (Медведь-гора), беседка в Херсонесе, где был крещён князь Владимир, и античный корабль.

Нижнюю часть этой стороны монеты также украсит композиция из амфоры, винограда, горной лаванды, татарской и античной монет.

Напомним, что Крым стал российским по результатам референдума, который прошёл в марте 2014 года.