Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление

Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля — начале мая. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— В последних числах апреля — начале мая такая работа будет проводиться, — сказал чиновник на заседании президиума городского правительства.

Бирюков также заявил, что в майские праздники все службы городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Так, по его словам, принимаются меры по антитеррористической защите объектов коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры Москвы.