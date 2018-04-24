Режим работы ряда станций метро Москвы изменится в День Победы

В остальные праздничные дни столичная подземка и МЦК будут работать в обычном режиме.

Шесть станций метро Москвы будут работать только на вход и пересадку пассажиров в День Победы 9 Мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— 9 Мая станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, — рассказал чиновник.

Заммэра пояснил, что вестибюль первой станции "Парк Победы" будет работать только на выход, а второй — на вход, и уточнил, что в данный период это стандартная схема работы метро. По словам Ликсутова, в остальные праздничные дни столичная подземка и МЦК будут работать в обычном режиме.