Трамп пригрозил Ирану огромными проблемами за нарушение "ядерной сделки"

Президент США Дональд Трамп назвал "иранскую сделку" безумием, которое никогда не должно было случиться, и предупредил Тегеран об "огромных проблемах" в случае нарушения договорённости.

— Они ничего не возобновят (ядерную программу. — Прим. ред.). Если они сделают это, у них будут огромные проблемы, больше, чем когда-либо, — цитирует Би-би-си заявление американского лидера, сделанное в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом, приуроченным к 250-летию отношений между странами. Одной из основных тем обсуждения была международная сделка Штатов с Ираном.

Напомним, 12 января этого года США пригрозили выходом из ядерной сделки по Ирану. При этом американский лидер Дональд Трамп потребовал, чтобы в текст документа были внесены изменения. В ответ иранские власти направили угрозы о возобновлении ядерной программы. Позже стало известно, что Запад разрабатывает допсоглашение к указанной сделке с Ираном.