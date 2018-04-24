Космическая накипь. На российском сегменте МКС заменят "самовар"

В блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь.

На российском сегменте Международной космической станции будет произведена замена блока подогрева воды (или "самовара", как его называют сами космонавты). Об этом заявил РИА "Новости" руководитель полёта РС МКС Владимир Соловьёв. Всему виной накипь, которая образуется в космическом "чайнике", как и в любом другом.

— В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле, — комментирует Соловьёв. — Мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют "самоваром".

Отметим, что астронавты США используют систему регенерации воды из мочевины. Установка, доставленная на МКС, позволяет производить из отходов жизнедеятельности до шести литров питьевой воды в год. Причём в ход идёт не только урина — для получения питьевой воды используются абсолютно любая жидкость: пот, конденсант от дыхания и техническая вода, используемая для мытья.

Кстати, аналогичную систему регенерации в экспериментальном режиме монтируют на российском модуле "Рассвет".