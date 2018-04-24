"Спасите Меланью!" В Сети высмеяли неуверенные попытки Трампа взять жену за руку

Слухи о том, что супруга президента США Дональда Трампа Меланья не хочет прикасаться к мужу, разгорелись с новой силой. Поводом послужило то, как нерешительно американский лидер пытался взять за руку свою жену во время визита в Белый дом президента Франции Эмманюэля Макрона с супругой Брижит.

— Тот момент, когда твоя жена отказывается держать тебя за руку, — пишет один из пользователей "Твиттера" в комментарии к видеозаписи с неуклюжими попытками Трампа. Другой юзер согласился с этим высказыванием и добавил "спасите Меланью".

Отметим, что СМИ часто обсуждают тот факт, что Дональд Трамп никогда не берёт жену за руку на людях, а на официальных визитах они вообще выглядят как едва знакомые люди. При этом однажды первая леди США даже отшвырнула руку мужа во время официального визита в Тель-Авив.

Напомним, Меланья и Дональд Трамп обручились в 2004 году — бизнесмен преподнёс возлюбленной кольцо с бриллиантом в 12 карат стоимостью $1,5 миллиона. Через год пара сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены все сливки общества. В 2006 году Меланья родила мужу сына.