Минтруд упростит правила ведения трудовых книжек

При этом каждый пятый россиянин поддерживает отказ от бумажных трудовых книжек в пользу электронных.

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства, призванный упростить ведение и хранение трудовых книжек россиян.

Например, работодателям больше не понадобится каждую вносимую в трудовую книжку запись закреплять росписью работника в личной карточке.

При увольнении работника работодатель сможет заверять записи в трудовой как печатью организации, так и печатью кадровой службы.

Кроме того, документ отменит обязанность скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё.

Ранее министр труда Максим Топилин рассказал, что к концу 2018 года будет подготовлен законопроект о внедрении электронных трудовых книжек. Документ будет представлять собой дополненную базу данных о трудовой деятельности гражданина.

Кстати, отказ от бумажных трудовых книжек, согласно опросу ВЦИОМа, поддерживает каждый пятый россиянин.