Выплаты донорам в Москве повысят на 20%

В частности, новый размер выплаты донорам по крови теперь составит 4080 рублей вместо 3,5 тысячи.

Социальные выплаты донорам в Москве увеличатся на 20 процентов. Соответствующее решение было принято на заседании президиума столичного правительства.

Так, согласно решению московских властей, социальная поддержка доноров по крови возрастёт с 3,5 тысячи рублей до 4,08, по плазме — с трёх тысяч рублей до 3,6, по тромбоцитам — с 4,8 тысячи рублей до 5,76, по эритроцитам методом автоматического афереза — с пяти до шести тысяч рублей.

Кроме того, будут увеличены выплаты за неоднократные донации. Так, за четыре донации крови будет выплачиваться по 24 тысячи рублей, за 15 донаций плазмы — по 62,4 тысячи рублей, такую же сумму получат за 10 донаций тромбоцитов.

Предполагается, что рост социальной поддержки донорам сможет гарантировать наличие необходимого числа крови и повысит привлекательность добровольной сдачи крови.

Напомним, 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту здравоохранения проработать вопрос об индексации социальных выплат столичных донорам.

Напомним, число добровольцов на сдачу крови в столице растёт. Так, только за 2017 год донорами в Москве стали 18 тысяч человек. Большая часть из них — студенты.