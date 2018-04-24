Марка Фейгина лишили адвокатского статуса за ненормативную лексику в Сети

Совет адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Марка Фейгина, передаёт ТАСС. Основанием для рассмотрения этого вопроса послужили представление Минюста РФ и заявление адвоката Сталины Гуревич. Женщина пожаловалась на неподобающие высказывания в её адрес и в адрес её доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.

Ранее Фейгина уже предупреждали за некорректное поведение в Интернете по отношению к адвокату Илье Новикову.

Марк Фейгин известен тем, что ранее представлял в судах интересы участниц группы Pussy Riot и бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. В настоящее время он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против России украинского режиссёра Романа Сущенко.