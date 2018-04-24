Он предположил, что выборы пройдут в течение одного-двух месяцев. Пашинян также отметил, что форма правления значения не имеет.

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром Армении, если народ "возложит на него ответственность". При этом он уверен, что высока вероятность подобного исхода. Также оппозиционер уверен, что его поддержит порядка 90% избирателей.

— Я не собираюсь говорить с Кареном Карапетяном (врио премьера. — Прим. ред.), мы будем говорить с Республиканской партией, — заявил он.

При этом отмечается, что сторонники Пашиняна настаивают на участии в разговоре и.о. премьера, спикера парламента и главы парламентского большинства.

Он подчеркнул, что основная задача временного правительства — подготовка к выборам. Предполагается, что они пройдут в течение одного-двух месяцев. При этом он отметил, что форма правления значения не имеет: страна может быть как парламентской, так и президентской республикой.

— Это как спор, какая машина лучше — BMW или Mercedes. Есть люди, которые предпочитают BMW, есть — которые Mercedes. Но важнее всего — законность и демократия, — заявил он.

Напомним, акции протеста проходили в Ереване с 13 апреля, они были направлены против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. 23 апреля Саргсян согласился выполнить требование демонстрантов и покинул свой пост. Кроме того, в отставку ушло правительство. Врио главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.