Грузовик с щебнем протаранил две легковушки в Москве — видео

Грузовик и две легковые автомашины столкнулись на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате дорожного происшествия один человек погиб, ещё один пострадал.
Инцидент произошёл на пересечении Рязанского проспекта с улицей Луховицкой.
Движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра существенно ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают представители экстренных городских служб.
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