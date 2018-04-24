Грузовик с щебнем протаранил две легковушки в Москве — видео

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Грузовик с щебнем протаранил две легковушки в Москве — видео

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Грузовик и две легковые автомашины столкнулись на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате дорожного происшествия один человек погиб, ещё один пострадал.

Инцидент произошёл на пересечении Рязанского проспекта с улицей Луховицкой.

<p>Фото: © Life Shot</p>

Движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра существенно ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают представители экстренных городских служб.

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