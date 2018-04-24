Власти Москвы предложили сторонникам Навального два маршрута для акции 5 мая

В мэрии согласовали проведение протестного мероприятия либо на северо-западе Москвы, либо на юго-востоке.

Столичные власти предложили сторонникам блогера Алексея Навального альтернативные места для проведения акции 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В частности, оппозиционерам предложены две площадки: на северо-западе Москвы либо на юго-востоке.

— Первая — проведение шествия с 15:00 до 16:00 на ул. Перерва до ул. Люблинская и с 16:00 до 18:00 митинг у памятника "Солдату Отечества". Вторая — проведение шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13, — цитирует ТАСС слова собеседника.

Отметим, что сами активисты подали заявку на проведение акции на улице Тверской. Этот вариант для городских служб более сложен с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных мероприятий.