СК опубликовал видео с места ликвидации двух боевиков в Дагестане

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СК опубликовал видео с места ликвидации двух боевиков в Дагестане

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Следователи обнародовали видео с лесополосы в Дербентском районе Дагестана, где в ходе контртеррористической операции обнаружили и ликвидировали двух вооружённых боевиков.

Как сообщалось ранее, на предложение силовиков сдаться мужчины открыли огонь, в результате чего были уничтожены. При себе у убитых правоохранители обнаружили гранатомёт и автоматы. По имеющейся у НАК информации, боевики являлись приверженцами одной из террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники.

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