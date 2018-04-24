СК опубликовал видео с места ликвидации двух боевиков в Дагестане

Следователи обнародовали видео с лесополосы в Дербентском районе Дагестана, где в ходе контртеррористической операции обнаружили и ликвидировали двух вооружённых боевиков.

Как сообщалось ранее, на предложение силовиков сдаться мужчины открыли огонь, в результате чего были уничтожены. При себе у убитых правоохранители обнаружили гранатомёт и автоматы. По имеющейся у НАК информации, боевики являлись приверженцами одной из террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники.