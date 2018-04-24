В Балтийском море нашли обломки потерпевшего крушение вертолёта Ка-29

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ка-29 в акватории Балтийского моря во время проведения испытаний.

Обломки вертолёта Ка-29, который потерпел крушение 12 апреля, нашли в Балтийском море, сообщает RT.

— Вертолёт нашли и подняли на борт одного из кораблей Балтийского флота 23 апреля, во второй половине дня, ближе к вечеру. Боевая машина находилась примерно в 6 км от берега, на глубине порядка 40 метров, в предполагаемом изначально районе крушения, — отмечается в сообщении.

Как предполагается, при крушении воздушное судно разрушилось на несколько частей. Речевой самописец обнаружен не был, однако найден второй чёрный ящик.

Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ка-29 в акватории Балтийского моря во время проведения испытаний. Дело заведено по статье "Нарушение правил полётов или подготовки к ним".