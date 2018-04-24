Семье погибшей во время урагана в Москве девочки выплатят миллион рублей

Кроме того, каждому пострадавшему в результате стихии и госпитализированному будет выделено по 500 тысяч рублей.

Московские власти выплатят компенсации жителям города, которые пострадали из-за обрушившегося на столицу 21 апреля урагана. Родным погибшей в результате стихии школьницы выплатят миллион рублей. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам соцразвития Леонид Печатников.

— На заседании правительства Москвы было принято решение выделить средства на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим в результате субботнего урагана, — приводит его слова РИА "Новости".

Так, согласно распоряжению столичной мэрии, семье погибшего ребёнка выплатят миллион рублей, пострадавшим, оказавшимся в больницах, — по 500 тысяч рублей. Кроме того, пришедшим за амбулаторной помощью жителям выделят по 100 тысяч рублей.

Напомним, 21 апреля во время мощного урагана в Москве погибла девочка, ещё 17 человек пострадали, 14 из них госпитализировали — троих детей и 11 взрослых.