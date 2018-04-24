Пашинян не видит проблем с нахождением российской базы в Армении

По мнению лидера армянской оппозиции, у страны сейчас нет достаточной армии для охраны своих границ.

Лидер оппозиционной партии "Елк" Никол Пашинян не видит проблем с нахождением российских военных объектов в Армении. Об этом он заявил на пресс-конференции для зарубежных СМИ. По словам Пашиняна, любой силе, которая придёт к власти в Армении, придётся считаться с тем фактом, что самостоятельно Армения защищать все свои границы не сможет.

— У нас есть очень большие проблемы с охраной не только армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. И факт в том, что у Армении сейчас нет достаточной армии для охраны всех своих границ. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство, — резюмировал он.

Отметим, что в Гюмри развернута 102-я российская военная база, которая несёт боевое дежурство в рамках объединённой системы ПВО СНГ. Всего же погрануправление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту Звартноц.