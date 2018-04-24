Сенатор порекомендовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбинкой

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский посоветовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой, вместо того чтобы покупать дорогостоящие зарубежные препараты, пишет Ura.ru.

— Что-то я не видел, чтобы марганцовочку рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала, — говорит Лисовский. — Поэтому мы рекламой ещё и стимулируем потребление, по сути, воровство денег из кошельков наших граждан.

По его мнению, в основном на дорогие иностранные препараты, которые рекламируют по телевизору, тратятся малоимущие граждане, а "у состоятельных есть время и возможность проконсультироваться с врачом".

Приобретая подобные препараты, люди усугубляют болезнь, в результате государству приходиться тратить средства на их лечение, считает Лисовский.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба.