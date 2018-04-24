Премьера фильма Хабенского "Собибор" в Берлине состоится 9 мая

Премьера военной драмы Константина Хабенского "Собибор", который посвящён событиям в одноимённом нацистском лагере смерти, покажут в Берлине 9 мая. Об этом сообщил режиссёр картины и исполнитель главной роли Константин Хабенский.

— Девятого мая мы будем в Берлине, у нас будет там премьера фильма, — отметил артист на пресс-конференции перед российской премьерой картины в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 апреля, в Варшаве состоялась мировая премьера фильма, выход которой приурочен к 75-летней годовщине восстания узников нацистского концлагеря. На показе присутствовали главы дипломатических миссий разных стран. Посол РФ в Польше Сергей Андреев после просмотра сказал, что "фильм производит сильное впечатление", а посол Израиля Анна Азари назвала картину тяжёлой.