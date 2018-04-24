СК завершил расследование уголовного дела бывшей жены Джигарханяна

Как сообщается, Виталине Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Представители Следственного комитета предъявили обвинение экс-супруге режиссёра и актёра Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, сообщает ТАСС. Наказание по этой статье предусматривает от штрафа в 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

Как предполагается, теперь обвиняемая и её представители начнут знакомиться с материалами дела. Затем его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого оно поступит в суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители полагают, что бывшая жена артиста собирала и распространяла в СМИ данные о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Ранее суд наложил обеспечительный арест на московскую квартиру и 1 млн рублей Цымбалюк-Романовской.