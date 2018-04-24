Госсовет Китая рассказал о серьёзных нарушениях прав человека в США

Одним из основных обвинений, с которыми выступает Пекин, является "отсутствие гарантии экономических, социальных и культурных прав граждан".

Госсовет Китая опубликовал доклад "О правах человека в США в 2017 году", который стал ответом на аналогичный отчёт американского Госдепартамента в отношении КНР, опубликованный 11 марта.

Одним из основных обвинений, с которыми выступает Пекин, является "отсутствие гарантии экономических, социальных и культурных прав граждан". В документе КНР также приводит факты, которые указывают на ухудшение ситуации с гражданскими свободами в США, нарушение границ неприкосновенности частной жизни, рост уровня дискриминации в отношении женщин и преступности, а также кризис межрасовых отношений.

— Продолжая играть роль "защитника прав человека" и считая себя "судьёй морали и нравственности", США произвольно осуждают внутренние дела и обстановку в сфере прав человека в других странах, их критика отличается абсурдностью и заблуждениями, такое ощущение, что в этом мире только в США ситуация в сфере соблюдения прав человека идеальная, — говорится в опубликованном докладе.

Особое внимание Госсовет Китая в документе уделил произволу полиции и свободному ношению огнестрельного оружия в США и на ситуацию с вмешательством американских властей "в личную жизнь граждан в Интернете". О данных проблемах свидетельствуют случаи массовой стрельбы в различных штатах. Так, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 60 человек и более 500 пострадали.

В качестве примера расовой дискриминации в докладе приводится статистика по судебным делам, согласно которой темнокожий в Штатах получает срок тюремного заключения на 19,1% больше, чем представитель европеоидной расы. Кроме того, как утверждает Пекин, зарплата представителей нацменьшинств в стране значительно ниже общего уровня, а негативное отношение к мусульманам возросло после терактов 11 сентября 2001 года.

По информации Китая, более 40 миллионов американцев живут за чертой бедности, а 18,5 миллиона — в нищете. Особое беспокойство вызывают проблемы с образованием и предоставлением медицинских услуг, а также то, что в стране практически не обеспечивается безопасность несовершеннолетних детей.

Напомним, ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире был представлен 20 апреля. В отчёте американцы раскритиковали политику Сирии, КНДР, Китая, Ирана, Турции и России.