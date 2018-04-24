Дональд Трамп заявил, что хочет уйти из Сирии

Об этом американский лидер сказал на совместной пресс-конференции с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что "хотел бы уйти из Сирии".

— Что касается Сирии, то я бы хотел уйти оттуда. Я хотел бы вернуть наших невероятных воинов обратно домой, — сказал американский лидер.

При этом американский лидер не уточнил, о каких сроках по выводу вооружённых сил может идти речь.

Ранее Трамп заявлял о скором выводе американских военных из Сирии, однако потом было объявлено, что США останутся там на некоторое время для завершения борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.