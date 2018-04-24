МИД заявил, что США создают образ России как врага

В ведомстве также отметили, что Вашингтон делает всё возможное для искажения положений военной доктрины РФ, касающихся применения ядерного оружия.

США намеренно раскручивают антироссийскую кампанию в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создают образ России как врага, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В заявлении также отмечается, что наличие противоракетного "зонтика" создаёт у Вашингтона иллюзию безнаказанности и ведёт к опасным шагам. Кроме того, американцы ни разу не проявили готовности взаимодействовать с Россией по поводу ситуации с развёртыванием вблизи границ нашей страны систем ПРО.

Помимо этого в ведомстве заявили, что США делают всё возможное для искажения положений военной доктрины РФ, касающихся применения ядерного оружия.

— Мы продолжаем в диалоге с США поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с выполнением договора, и будем добиваться строгого соблюдения договора американской стороной, — добавили в МИД РФ.