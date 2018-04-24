На территории шахты в Донецке произошёл пожар — видео

Пожар произошёл в одном из административных зданий на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

По словам очевидцев, загорелся административно-бытовой комбинат. Сейчас на месте случившегося работают несколько пожарных расчётов и медики.

Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.