На территории шахты в Донецке произошёл пожар — видео

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На территории шахты в Донецке произошёл пожар — видео

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Пожар произошёл в одном из административных зданий на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

По словам очевидцев, загорелся административно-бытовой комбинат. Сейчас на месте случившегося работают несколько пожарных расчётов и медики.

Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

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